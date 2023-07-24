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        Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'den "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:18
        Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'den "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı

        MARDİN (AA) - Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Başkan Tatlıdede mesajında, basın mensuplarının, toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakarca karşıladığını belirtti.

        Vatandaşların gözü, kulağı ve sesi olan basının tüm proje ve faaliyetleri tarafsız habercilik anlayışıyla, yerel ve ulusal alanda kamuoyuna ulaştırmaya devam ettiğini ifade eden Tatlıdede, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımıza doğru haber alma olanağı sunan ve görüşlerini başkalarıyla paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları toplumun en önemli ihtiyaçlarından birine yanıt vermektedir. Gazetecilerin, halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır. Doğru, ilkeli ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin dillendirilmesine de imkan sağlayarak toplumu araştırmaya, sorgulamaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir. Basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Mardin'imizi, Artuklu'muzu daha güzel ve ileriye taşımak adına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

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