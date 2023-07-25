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        Kızıltepe'deki Vatan İlkokulu öğrencileri İtalya'da düzenlenecek konferansa katılacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:59
        Kızıltepe'deki Vatan İlkokulu öğrencileri İtalya'da düzenlenecek konferansa katılacak

        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Vatan İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Plastiksiz Okullar Hareketi Projesi (SPEM) kapsamında İtalya'da düzenlenecek konferansa katılacak.

        Plastik kullanımını azaltmak, bilimsel kariyerleri teşvik etmek, tüm öğrencilere çevrenin korunmasına yönelik çözüm araştırmalarında öncü bir rol vermek, plastiğin yerini alacak çevre dostu nesneler icat etmeleri, bulmaları ve geliştirmeleri konusunda fırsat vermek amacıyla düzenlenen yarışmaya Vatan İlkokulu öğrencileri de projeleriyle başvurdu.

        Yarışmada birinci seçilen okul gelecek yıl nisan ayında İtalya'da düzenlenecek konferansta ülkeyi temsil ederek, projelerini uluslararası alanda tanıtacak.

        Vatan İlkokulu Müdürü Nurullah Demir amaçlarının plastiksiz bir yaşam alanı oluşturmak ve bu alan içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşamak olduğunu söyledi.

        Demir, "Ülkemizi ve ilçemizi projemizle yurt dışında temsil edeceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz." dedi.

        Öğrencilerden Osman Baran, öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları proje ilişkin, "Amacımız plastiği hayatımızdan çıkararak daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak. Arkadaşlarımızla beraber fikirlerimizi paylaşıp bunları uygulamaya döktük. Öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oldu." dedi.

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