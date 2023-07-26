Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mardin Valisi Demirtaş'tan "sıcak hava" uyarısı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:47
        Mardin Valisi Demirtaş'tan "sıcak hava" uyarısı

        MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sıcak hava nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Vali Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede bugün ve yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğine dikkati çekti.

        Demirtaş, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Komşulara "ses" kurşunu: 2 ölü, 1 yaralı
        Komşulara "ses" kurşunu: 2 ölü, 1 yaralı
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Mardin'de ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        Mardin'de ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        Sansasyonel eylem için Mardin'e gelip polislere ateş açan PKK'lı kadın, etkisiz hale getirildi
        Sansasyonel eylem için Mardin'e gelip polislere ateş açan PKK'lı kadın, etkisiz hale getirildi
        Kızıltepe'deki Vatan İlkokulu öğrencileri İtalya'da düzenlenecek konferansa katılacak
        Kızıltepe'deki Vatan İlkokulu öğrencileri İtalya'da düzenlenecek konferansa katılacak
        Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'den "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı
        Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'den "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı
        Mardin'de "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu" toplantısı yapıldı
        Mardin'de "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu" toplantısı yapıldı
        Vali Mahmut Demirtaş'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Vali Mahmut Demirtaş'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı