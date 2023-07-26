Mardinli baba oğul 10 metrekare dükkanda saat tamir ediyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babasından öğrendiği saat tamirciliğini sürdüren 73 yaşındaki Kemal Salhan, 10 metrekarelik dükkanında oğlu Mahsum Salhan ile mesai yapıyor.

Cumhuriyet meydanındaki iş yerinde 58 yıldır saat tamiri yapan Salhan, AA muhabirine, babasından öğrendiği mesleği oğluna da öğrettiğini söyledi.

Baba oğul, yeni, eski, antika her türlü saati tamir ederek, su zanaatı sürdürdüklerini anlatan Salhan, "20 yıldır oğlumla bu dükkandayım. Kol saatinin yanında duvar saatleri de tamir ediyoruz." dedi.

Oğlu 48 yaşındaki Mahsum Salhan da mesleği severek sürdürdüklerini aktardı.

Saat tamirciliğinin sabır isteyen mesleklerden olduğunu kaydeden Salhan, "Çok ince bir işçilik, sıfır hataya yakın olmanız lazım. Ben de küçük oğluma mesleği öğretmeye başladım. Derslerinden vakit bulduğunda dükkana geliyor." diye konuştu.

Salhan, yurt dışından da müşterilerinin olduğunu belirterek, vatandaşların değerli saatlerini gönül rahatlığıyla kendilerine gönderdiğini ifade etti.