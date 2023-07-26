Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu temmuz ayı toplantısını Midyat'ta yaptı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:41
        Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu temmuz ayı toplantısını Midyat'ta yaptı

        MARDİN (AA) - Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu temmuz ayı toplantısını Midyat ilçesinde gerçekleştirdi.

        Mardin Anıtlar Bölge Kurul Başkanı Celalettin Alkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Anıtlar Bölge Kurul Başkan yardımcısı Mustafa Korumaz ve kurul üyeleri katıldı.

        Belediye Başkanı Veysi Şahin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Mardin Anıtlar Bölge Kurulu Başkanı Celalettin Alkan ve kurul üyelerine ilçede yürütülen çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

        Şahin, "Matiate yeraltı şehrimizin restorasyon projesi başta olmak üzere ilçemizde devam eden Sokak Sağlıklaştırma Projemize ve Midyat için yapılan bu çalışmalara katkıları için teşekkür çok teşekkürler. Tarihi ve turistik ilçemiz ve Midyat halkı için çalışmalar hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Mardin'de terör operasyonu; eski DBP'li de gözaltında
        Mardin'de terör operasyonu; eski DBP'li de gözaltında
        Mardinli baba oğul 10 metrekare dükkanda saat tamir ediyor
        Mardinli baba oğul 10 metrekare dükkanda saat tamir ediyor
        Mardin Valisi Demirtaş'tan "sıcak hava" uyarısı
        Mardin Valisi Demirtaş'tan "sıcak hava" uyarısı
        Mardin'de ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        Mardin'de ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        Sansasyonel eylem için Mardin'e gelip polislere ateş açan PKK'lı kadın, etkisiz hale getirildi
        Sansasyonel eylem için Mardin'e gelip polislere ateş açan PKK'lı kadın, etkisiz hale getirildi
        Kızıltepe'deki Vatan İlkokulu öğrencileri İtalya'da düzenlenecek konferansa katılacak
        Kızıltepe'deki Vatan İlkokulu öğrencileri İtalya'da düzenlenecek konferansa katılacak