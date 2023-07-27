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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den engelli bireylere tekerlekli sandalye desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:08
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den engelli bireylere tekerlekli sandalye desteği

        MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, düzenlenen programda 14 engelli vatandaşa günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye hediye etti.

        Belediye binası önündeki Anıtpark'ta düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Şahin, engellilerin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, bu çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.

        Şahin, "Her zaman engellilerimizin yanında olmaya çalışacağız. Sadece belediyecilik hizmeti yapmıyor aynı zamanda sosyal belediyecilik alanında hizmet üretiyoruz. Bu proje kapsamında 14 engelli vatandaşa günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalyeleri verildi, verilmeye de devam edilecek." dedi.

        Tekerlekli sandalye alan vatandaşlar, Midyat Belediyesine teşekkür etti.

        Programa, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz ve Ali Alptekin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

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