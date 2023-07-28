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        Mardinli çift 770 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucağına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:13
        Mardinli çift 770 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucağına aldı

        MARDİN (AA) - Mardin'de 770 gram doğan ve 91 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşarak 2 kilo 300 grama ulaşan bebek, taburcu edildi.

        Kızıltepe ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hanife Duyan, 13 yıl aradan sonra dördüncü bebeğini 28 haftalık iken merkez Artuklu ilçesindeki özel bir hastanede dünyaya getirdi.

        Hanife-Vecdi Duyan çifti 770 gram doğan bebeklerine, "Asiye" ismini verdi.

        Gelişimini tamamlayamadığı için hastanede tedaviye alınan "Asiye" bebek, 91 gün sonra sağlığına kavuştu.

        Duyan çifti, 2 kilo 300 grama ulaşan bebeklerini ilk kez kucaklarına aldı.

        Duygularını gazetecilerle paylaşan Vecdi Duyan çok mutlu olduğunu söyledi.

        Duyan, "13 yıl aradan sonra bir bebeğimiz oldu. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

        Anne Hanife Duyan da bebeğinin hayata tutunmasına katkı sunan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

        Tedaviyi gerçekleştiren ekipte yer alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Veli Akkurt ise bebeği 91 gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini belirterek, "770 gram doğan bebeğin kilosu şu anda 2 kilo 300 gram. Ailesiyle mutlu bir ömür diliyoruz. Sağlık durumu şu anda iyi, herhangi bir problem yok." ifadelerini kullandı.

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