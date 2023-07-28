Mardin'de devrilen su tankerinin altında kalan kişi öldü
MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen su tankerinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Demirtepe Mahallesi'nde Abdulbaki Onam (41) iş yerindeki su tankerine su koymak için üzerine çıktı.
Tankerin devrilmesi sonucu altında kalan Onam, ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tankerin altında sıkışan Onam'ı çıkararak Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırdı.
Mardin Devlet Hastanesine sevk edilen Onam, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.