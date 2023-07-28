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        Kızıltepe'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 23:54
        Kızıltepe'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle hazırlanan aşureler, Halı Caddesi'nde vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, aşurenin önemine değinerek, kardeşlik ve paylaşmanın simgesi olan muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        Etkinliğe, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin ve vatandaşlar katıldı.

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