AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç Kızıltepe'de ziyaretler gerçekleştirdi

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Kızıltepe ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kılıç daha sonra beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin ve partililerle ilçede yapımı süren 150 yataklı ek hastane hizmet binasının inşaat alanında incelemeler yaptı.

Daha sonra esnafla görüşen Kılıç, sorun ve talepleri dinledi.

Taziye ziyaretlerinde de bulunan Kılıç, gazetecilere, Meclis gündeminin yoğunluğunun azalmasının ardından kentte il, ilçe ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, her bir vatandaşa ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Kılıç, "Bölgemizin ihtiyacı olan her konuyu derinlemesine inceleyerek yöre halkımızın huzur ve refahı için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olacağız." dedi