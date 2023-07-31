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        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:17
        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Artuklu- Kızıltepe kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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