Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mardin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:54
        Mardin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Nusaybin-Cizre kara yolunda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PT 0867 plakalı otomobil ile 21 ABP 054 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan Tülin A. (32), Emine K. (38), Nurettin B. (36), Abbas Ş. (46), Beybun A. (32), Adalet K. (45) ve Pınar T. (44) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        "Biri densizlik yaptı"
        "Biri densizlik yaptı"
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı

        Benzer Haberler

        Mardin´de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
        Mardin´de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Tutkusu uçurtmalarla yurt içi ve dışında 39 festivale katıldı
        Tutkusu uçurtmalarla yurt içi ve dışında 39 festivale katıldı
        Mardin´de iki aile arasında silahlı kavga: 2´si ağır 6 yaralı (2)
        Mardin´de iki aile arasında silahlı kavga: 2´si ağır 6 yaralı (2)
        Mardin'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
        Mardin'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
        Mardin´de iki aile arasında silahlı kavga: 2´si ağır 6 yaralı
        Mardin´de iki aile arasında silahlı kavga: 2´si ağır 6 yaralı