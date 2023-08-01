Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çocuklar resim kursunda salyangoz kabuklarıyla "altın oran" öğreniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:08
        Çocuklar resim kursunda salyangoz kabuklarıyla "altın oran" öğreniyor

        MARDİN (AA) - Kızıltepe Belediyesine bağlı Hanımeli Kadın Merkezinde çocuklar resim kursunda öğretmenlerinin verdiği eğitimle salyangoz kabuklarıyla altın oran öğreniyorlar.

        Merkezin müdürü Gönül Dinler, Kızıltepe Belediyesine bağlı 5 merkezde çocuklara çeşitli kurslar verdiklerini söyledi.

        Dinler, çocukların kurslara çok ilgi gösterdiğini ve aldıkları eğitimden memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Merkezde resim kursunda sorumlu öğretmen Zehra Tezdönen, öğrencilerle keyifli vakitler geçirerek, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmeye çalıştırdıklarını söyledi.

        Tezdönen, kursta her gün yeni bir konuyla çocukların psikomotor gelişimlerine katkı sunmaya çalıştığını dile getirerek, resimleri aynı zamanda hikayeleştirdiklerini ifade etti.

        Altın oran kavramı ile ilgili de Çoruh Nehrinden topladığı salyangoz kabuklarıyla çocuklara bilgi verdiğini dile getiren Tezdönen, bu kavramın çocukların okulda fizik ve Türkçe derslerine de ciddi katkı sağlayacağını aktardı.

        Tezdönen, Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'na, Kızıltepe Belediyesine, Hanımeli Kadın Merkezinde çalışan herkese katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı

        Benzer Haberler

        Mardin'de 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın nedeni 'boşanma davası' çı...
        Mardin'de 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın nedeni 'boşanma davası' çı...
        Mardin 1969 Spor'da transfer sezonu devam ediyor
        Mardin 1969 Spor'da transfer sezonu devam ediyor
        Mardin´de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı (2)
        Mardin´de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı (2)
        Mardin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Mardin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Mardin´de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
        Mardin´de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı