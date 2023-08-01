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        Kızıltepe'de YKS'ye giren gençlere tercih danışmanlığı hizmeti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:14
        Kızıltepe'de YKS'ye giren gençlere tercih danışmanlığı hizmeti

        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkısıyla üniversite tercihleri için danışma ve rehberlik merkezi standı kuruldu.

        Eski Hastane Caddesinde kurulan stantta Kızıltepe Rehberlik Araştırma Merkezinde rehber öğretmen Nezir Asan, tercih yapacak öğrencilere destek sunuyor.

        Asan, "Kızıltepe'deki gençlerimize tercih süreçlerinde destek oluyor, üniversiteler hakkında da bilgi vererek yanlarında olduklarımızı hissettirmek istiyoruz." dedi.

        Stant, tercih süreci boyunca öğrencilere hizmet verecek.

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