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        Kızıltepe'de yol çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:05
        Kızıltepe'de yol çalışmaları sürüyor

        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye tarafından yürütülen yol çalışmaları sürüyor.

        Ersoylu Mahallesinde çalışmaları tamamlayan ekipler Atatürk Mahallesinde yol çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler parke taşı döşenecek güzergahlarda öncelikle dolgu çalışması yürütüyor. Ardından parke döşeme işlemi gerçekleştiriliyor. Ekipler yeni yol açma ve stabilize yol çalışmalarına da devam ediyor.

        Yol çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'na teşekkür ediyor.

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