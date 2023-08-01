Mardin'de inşatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim K. (51), iddiaya göre, çevrede bulunan arazisine yüksekten bakmak için Nur Mahallesi'nde bir inşaatın 4. katına çıktı.

İnşaatın asansör boşluğuna düşen ve ağır yaralanan İbrahim K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.