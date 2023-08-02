Derik Belediyesinin düzenlediği kurslara öğrenciler büyük ilgi gösteriyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde belediyenin yaz spor okulları kapsamında düzenlendiği futbol kursları öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, Derik Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla açılan ücretsiz yaz spor okullarını ziyaret etti.

Antrenörlerden futbol eğitimi alan çocuk ve gençlerle görüşen Çakır, futbolda altyapının önemine değinerek, Derik'in futbol kültürü zengin bir ilçe olduğunu söyledi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga), ekiplerinden Hoffenheim'ın Türk oyuncusu Ozan Kabak'ın Derikli olduğunu anımsatan Çakır, "Belediye futbol kursumuzda eğitim gören 10 genç kardeşimizi Süper Lig ve 1. Lig altyapılarına transfer ettik. Gençlerimize ilgi epey fazla. Bu da bizleri gururlandırıyor." dedi.

Aileler de düzenlenen kurs nedeniyle Kaymakam Evren Çakır'a teşekkür ettiler.