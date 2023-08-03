Yurtlar ücretsiz olunca gençler tatilde Mardin'in tarihi mekanlarını gezmeyi seçti

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan 300 genç, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere binlerce yıl farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla ilgi gören Mardin'i tercih etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz tatilinde gençlere 81 ilde seçilen yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunması, bunaltıcı sıcağa rağmen tarihle iç içe olmayı isteyen gençlerden de ilgi gördü.

Ücretsiz yurt fırsatından yararlanarak tatilde tarihi mekanları ziyaret etmek isteyen gençler rotasını kadim kent Mardin'e çevirdi.

Temmuz ayından bu yana İstanbul, Denizli, Samsun ve Diyarbakır gibi farklı bölgelerdeki kentlerden 230'u kız 300 genç, tarihi ve turistik mekanlarıyla ön plana çıkan Mardin'e geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan Mardin Artuklu Kız Öğrenci Yurdu'nda görevli personel tarafından karşılanan gençler, odalarına yerleşti, farklı bölgelerden gelen akranlarıyla tanıştı.

Gençler farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin yıllarca hoşgörüyle kardeşçe yaşadığı kentte, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı gezerek tatilini değerlendiriyor.

- Kavurucu sıcakta Mardin'i tercih ettiler

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl müjdesini verdiği projeye gençlerin ilgisinin sürdüğünü söyledi.

Proje kapsamında geçen yıl 1000'i aşkın genci yurtlarda misafir ettiklerini kaydeden Birlik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl 300'den fazla misafirimiz geldi. Mardin tarihi ve kültürüyle çok güzel bir şehir. İnsanlar gelip görmek istiyor. Hava sıcak olmasına rağmen yoğun talep var. Gençler bu noktada mutlu, Bakanlığın bu projesini beğeniyorlar. Gençler tatile çıkmak istediklerinde 'Nerede konaklayacağım' diye düşünüyordu. Bu sorun ortadan kalktı.18-30 yaş arası bütün gençler, Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle temmuz ayı itibarıyla yurtlarımıza gelmeye başladı. Gençlerimizi Mardin'e bekliyoruz."

- "Yurt olduğu için ailemiz gelmemize izin verdi"

İstanbul'dan gelen Elif Su Karayiğit, tarihi yapılarını ve mimarisini çok sevdiği için Mardin'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Projenin ülkenin güzelliklerini görmek için gençlere imkan tanıdığını ifade eden Karayiğit, "'Seyahatseverler' programını duyunca kayıt yaptırdık. Her şehrin kültürünü öğrenmek için çok önemli bir proje. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle her sene değerlendireceğiz." dedi.

Denizli'den gelen tıp fakültesi öğrencisi Melike Nur Evşan Temelli de arkadaşlarıyla gezmeyi çok sevdiğini, 4 arkadaş tarihi kenti görmek için geldiklerini dile getirdi.

Mardin'de çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Temelli, "Proje bizim için çok güzel imkan oldu. Mardin'i çok merak ediyorduk. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Yurt olduğu için ailemiz rahat bir şekilde gelmemize izin verdi. Mardin'e bayıldık, beklediğimizden kat kat güzel. İlk gelişimiz oldu ama birkaç defa daha geleceğiz." diye konuştu.

- "Umarım gelecek yıllarda da devam eder"

Diyarbakır'dan gelen Senem Atabay da çok merak ettiği tarihi şehri görme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Atabay, "Bakanlığın yurdunda kalıyorum. Gerçekten çok güzel bir yurt. Bu olanakları bize sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Umarım gelecek yıllarda da bu devam eder. YKS'den çıktıktan sonra güzel bir tatilin herkese iyi geleceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Denizli'den gelen Merve Doğan da tatil için camileri, kiliseleri, manastırlarıyla ön plana çıkan Mardin'i tercih ettiklerini anlatarak, imkan sağlayan ve kendileriyle yakından ilgilenen tüm yetkililere teşekkür etti.