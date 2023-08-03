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        Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Mardin'de ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:48
        Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Mardin'de ziyaretlerde bulundu

        MARDİN (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Mardin'de temaslarda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mahmut Demirtaş tarafından karşılanan Kırbıyık, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Kırbıyık, Mardin’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Vali Demirtaş’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

        Ardından İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Kırbıyık, sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

        Kırbıyık, daha sonra hasta kabulüne başlayan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binasında, inşası süren Şehir Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin inşası devam eden ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        Bakan Yardımcısı Kırbıyık’a ziyaretlerinde AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve AK Parti İl Başkanı Vahap Alma eşlik etti.

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