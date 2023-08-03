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        Mardin'de sondaj sırasında dinamitin patlaması sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 19:54
        Mardin'de sondaj sırasında dinamitin patlaması sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sondaj yapıldığı sırada kullanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

        Yurtderi Mahallesi'nde sulama için sondaj yapılırken kullanılan dinamit infilak etti.

        Olayda, M.A. (30) hayatını kaybetti, M.E.L. (48) ve Ş.A. (32) yaralandı.

        Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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