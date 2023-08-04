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        Mardin Diplomasi Akademisi öğrencileri Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:48
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        Mardin Diplomasi Akademisi öğrencileri Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
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        MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Mardin Diplomasi Akademisi beşinci dönem öğrencileri ile çalışmalarına devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler beş dönemdir akademideki çeşitli atölyelerde diplomasi, uluslararası hukuk, siyaset, ekonomi, akademik okuryazarlık, dijital medya ve benzeri alanlarda eğitim aldılar.

        Akademi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerin bir parçası olarak ise her dönem gerek yurt içi gerekse yurt dışı birçok saha çalışması gerçekleştiriliyor.

        Bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde öğrenciler çeşitli diplomatik kurumlarla temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Akademi, teorik bilgilerin yanı sıra eğitimlerin uygulama ayağı olarak gerçekleştirdiği saha çalışmaları ile öğrencilerin somut deneyimler kazanması ve bilgisini pratiğe dökmesi konusunda da imkan sağlamayı amaçlıyor.

        Bu amaçlar doğrultusunda Mardin Diplomasi Akademisi eğitmenleri ve öğrencileri Ankara'da "Diplomasi Şehir Buluşmaları" kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yunus Emre Enstitüsü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Millet Kütüphanesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Stratejik Araştırmalar Merkezini ziyaret etti.

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