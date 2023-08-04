Mardin Sanat Akademisi Yaz Okulunda eğitimler devam ediyor

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Akademisi Yaz Okulunda ücretsiz sanat eğitimleri veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisi, okulların tatil olmasıyla başlattığı ücretsiz yaz sanat eğitimlerini sürdürüyor. 7-13 yaş arası öğrenciler için başlatılan sanat eğitimleri yoğun ilgiyle devam ediyor.

Yaz okulu kapsamında öğrencilerin fiziksel, bedensel, ruhsal, sanatsal becerilerini geliştirebileceği resim alanında ebru, cam altı boyama, yağlı boya ve karakalem, müzik alanında bağlama, gitar, keman, ney, erbane ve piyano ve halk dansları alanında yöresel, ritm ve modern danslar eğitimlerinin yer aldığı atölyelerde yetenekler de keşfediliyor.

Ayrıca etkili iletişim becerileriyle günlük yaşam için kişisel gelişim olanağı da sunuluyor.

Tüm öğrencileri kapsayacak şekilde sanatsal bir bakış açısıyla 872 öğrencinin eğitim aldığı keyifli ve eğlenceli yaz okulu sanat eğitimleri devam ediyor.