Nusaybin'deki 9 mahalle için ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulaması sona erdi
MARDİN (AA) - Mardin Valiliğince, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanlar için ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulaması sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin dün itibarıyla 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği anımsatıldı.
Açıklamada, icra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen geçici özel güvenlik bölgesi kararının saat 11.40 itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.