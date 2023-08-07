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        Mardin Valisi Demirtaş, sıcak havaya karşı vatandaşları uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 23:16
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        Mardin Valisi Demirtaş, sıcak havaya karşı vatandaşları uyardı
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        MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sıcak hava nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının daha da artarak 14 Ağustos'a kadar ortalamaların 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirtti.

        Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunan Demirtaş, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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