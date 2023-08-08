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        Kızıltepeli gençler izcilik eğitimi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:13
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        Kızıltepeli gençler izcilik eğitimi aldı
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        MARDİN (AA) - Kızıltepe Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi öğrencileri Nusaybin ilçesinde izcilik eğitimi aldı.

        Nusaybin mesire alanında, uzman eğitmenler eşliğinde öğrencilere eğitim verilerek keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

        Etkilikte, izcilik nedir, izciliğin amacı, izcilik selamı, izci andı, izci türesi, izcilikte üniforma, fular çeşitleri ve anlamları, teknik iz işaretleri, yardımlaşma ve kendine güven, yabani hayvanlar, yabani hayvanların ayak izleri, kampta kullanılan malzemeler, izci marşları gibi çeşitli konularda öğrencilere eğitim verildi.​​​​​​​

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