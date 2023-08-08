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        Mardin'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 21:32
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        Mardin'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kırsal Altıntaş Mahallesi'nde, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, E.T, S.A. ve İ.A. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği, jandarma ekiplerince gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

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