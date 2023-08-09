Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı temmuz ayı istatistikleri açıklandı

MARDİN (AA) - Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 60 bin 885 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayında Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda, temmuz ayında 7'si yurt dışı olmak üzere 348 uçuş gerçekleştirildi.

İç hat yolcu trafiği 60 bin 42, dış hat yolcu trafiği ise 843 oldu, toplam 60 bin 885 yolcu seyahat etti.

Havalimanından bu yılın ilk 7 ayı için giden ve gelen yolcu sayısı 409 bin 152 olarak gerçekleşti.​​​​​​​