Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'yı muhtarlar ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'yı muhtarlar ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, muhtarlarla bir araya geldi.

        Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Dal ve muhtarlardan oluşan heyet, AK Parti İl Başkanı Alma'yı ziyaret etti.

        Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Alma, muhtarlarla çeşitli programlarda sık sık bir araya geldiklerini, çözülmesi gereken sorunları çeşitli yerlere ulaştırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Muhtarlığın son derece önem arz eden bir makam olduğunu kaydeden Alma, "Çünkü mahallelerimizin en küçük sorununa bile kendileri vakıftır. Kendileriyle mahallelerini ilgilendiren konularla ilgili istişare ettik. Bu konuların çözümü için çalışmalarımızı ivedilikle yerinde gerçekleştirdik." dedi.

        Alma, muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu, istedikleri her an kendilerine ulaşabileceklerini aktardı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı temmuz ayı istatistikleri açıklandı
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı temmuz ayı istatistikleri açıklandı
        Mardin 1969 Spor ikinci etap için Bolu'da kamp çalışmalarına başladı
        Mardin 1969 Spor ikinci etap için Bolu'da kamp çalışmalarına başladı
        Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
        Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
        Mardin'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaraland...
        Mardin'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaraland...
        Kızıltepeli gençler izcilik eğitimi aldı
        Kızıltepeli gençler izcilik eğitimi aldı
        MAÜ Yaşayan Diller Enstitüsü'nde Süryani Dili ve Kültürü Doktora Programı a...
        MAÜ Yaşayan Diller Enstitüsü'nde Süryani Dili ve Kültürü Doktora Programı a...