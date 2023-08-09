Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekvandoda Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finalleri, Mardin'de başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekvandoda Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finalleri, Mardin'de başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Yıldızları tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu Tekvando Yarı Final Müsabakaları, Mardin'de başladı.

        Merkez Artuklu ilçesindeki Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek organizasyona, 20 ilden 400 sporcu katılıyor.

        Vali Vekili Muhammed Taha Canpolat organizasyonda emeği geçenlere plaket verdi.

        Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Seyfullah Özdemir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sporculara başarılar diledi.

        Tekvandoda son bir yıl içinde dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarıların sağlandığını belirten Özdemir, "Bu başarılardan çok büyük gurur duyduk. Sizler de geleceğin sporcularısınız. İnşallah ilerde ülkemizi en iyi şekilde yurt dışında ve yurt içinde temsil edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Yiğit ise müsabakalara yaklaşık 400 sporcunun katıldığını belirterek, organizasyonun Mardin'de yapılmasından duyduğu memnuiyeti dile getirdi.

        Konuşmaların ardından müsabakalara başlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!
        Bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'yı muhtarlar ziyaret etti
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'yı muhtarlar ziyaret etti
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı temmuz ayı istatistikleri açıklandı
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı temmuz ayı istatistikleri açıklandı
        Mardin 1969 Spor ikinci etap için Bolu'da kamp çalışmalarına başladı
        Mardin 1969 Spor ikinci etap için Bolu'da kamp çalışmalarına başladı
        Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
        Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
        Mardin'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaraland...
        Mardin'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaraland...
        Kızıltepeli gençler izcilik eğitimi aldı
        Kızıltepeli gençler izcilik eğitimi aldı