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        Dicle Elektrik yüksek tüketime karşı aboneleri uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:12
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        Dicle Elektrik yüksek tüketime karşı aboneleri uyardı
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        MARDİN (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtımı hizmeti veren Dicle Elektrik, artan enerji tüketiminin oluşturduğu arz riskleri konusunda açıklamada bulundu.

        Şirketten yapılan açıklamada, 6 ilde elektrik altyapısı başta olmak üzere birçok yatırım çalışmasına imza atıldığı, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi tarımsal sulamanın yoğun yaşandığı illerde gerçekleşen yüksek tüketime karşı abonelerin uyarıldığı belirtildi.

        Şirketin raporlarına göre, tarımsal sulama nedeniyle bazı bölgelerde enerji tüketiminde yıllık yüzde 50'ye varan artışlar yaşanırken, genel bölge ortalamasında ise yüzde 10'luk bir artış gözlemlendiği aktarılan açıklamada, saha ekiplerinin, şebekeleri stabil tutabilmek adına yoğun çaba sarf etse de bölgedeki ani ve yüksek tüketim artışının, enerji dağıtım şebekelerinde kalıcı hasara neden olduğu bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de yüksek elektrik tüketiminden kaynaklı dalgalanmaların, şebekelerin arz güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

        Son 10 yılda Diyarbakır'da 3,1 milyar lira, Mardin'de 2,06 milyar lira ve Şanlıurfa'da 3,3 milyar lira tutarında şebeke güçlendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Arvas, "Enerji arzı tarımsal sulama abonelerinin yoğun enerji kullanımı sebebiyle karşılanamaz boyutlara ulaştı. Gerçekleştirilen yatırımlara ve yürütülen verimli tarım projelerine rağmen önüne geçilemeyen aşırı tüketim, enerjinin hanelere kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir olarak ulaştırılması konusunda engel teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

        Yaşanan yüksek elektrik tüketimi sorununun sadece sıradan tüketicileri değil, üreticileri ve bölgeyi besleyen enerji üretim santrallerini de olumsuz etkilediğine dikkati çeken Arvas, iletim seviyesinde enerji arzının güvenliği ve kalitesinin kritik bir düzeye ulaştığını vurguladı.

        Arvas, şunları kaydetti:

        "Hatların kapasitesinin çok üzerindeki yüklenmeler ve bölgedeki tarımsal sulama abonelerinin de talep etmesi nedeniyle dönüşümlü elektrik kesintilerine gitme zorunluluğu doğdu. Elektrik şebekesinin çökme tehlikesiyle başa çıkmak için Dicle Elektrik ekipleri yoğun bir çaba içerisinde. Ancak tarımsal sulamada meydana gelen ve birçoğu usulsüz olan tüketim artışı sürerse, bölgede enerji arzının güvenliği ve kalitesinde tam anlamıyla bir çöküş yaşanması kaçınılmaz hale gelir. Bu sebeple GAP sulama projesinin bir an evvel tamamlanması bölgenin tarımsal sulamada nefes almasına destek sağlayacaktır."

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