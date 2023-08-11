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        Kızıltepe'de tandır ekmeği satış noktası açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:02
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        Kızıltepe'de tandır ekmeği satış noktası açıldı
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        MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesinde "Kadın Emeği Tandır Ekmeği" projesi kapsamında tandır ekmeği satış noktası açıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, tandır ekmeği satış noktasının açılışını yaptı.

        Proje koordinatörü Ahmet Adıyaman, "Proje kapsamında kurulacak 5 satış noktasından ilki bugün Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Yakında diğer satış noktalarımızı da aktif hale getireceğiz. Halkın talebine göre bu sayıyı artırmayı da düşünüyoruz." ifadelerini kullandı

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