Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kızıltepe Belediyesi kursiyer kadınlar için gezi düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıltepe Belediyesi kursiyer kadınlar için gezi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN (AA) - Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim gören kadınlar için gezi düzenlendi.

        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'nun desteğiyle düzenlenen etkinlikte kadınlar Nusaybin ilçesini gezdi.

        Hanımeli Kadın Merkezi Müdürü Gönül Dinler, kadınlar için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, "Bize çalışmalarımızda destek sayın Kaymakamımız Cıdıroğlu'na tüm kadın ve çocuklarımız adına teşekkür ederim." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Azimli hırsızlar iş başında!
        Azimli hırsızlar iş başında!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Havalimanında alınmadığı taksiyi çaldı
        Havalimanında alınmadığı taksiyi çaldı
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Güvensiz tüketici ürünlerine ceza
        Güvensiz tüketici ürünlerine ceza
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Ameliyattan önce saatlerce aç kalmak gerçekten gerekli mi?
        Ameliyattan önce saatlerce aç kalmak gerçekten gerekli mi?
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        15 unutulmaz perili ev filmi
        15 unutulmaz perili ev filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Mardin´deki orman yangınında 10 hektar alan zarar gördü
        Mardin´deki orman yangınında 10 hektar alan zarar gördü
        2023 Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yarı final müsabakaları sona erdi
        2023 Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yarı final müsabakaları sona erdi
        Kızıltepe'de tandır ekmeği satış noktası açıldı
        Kızıltepe'de tandır ekmeği satış noktası açıldı
        Kaza sonrası kavga ettiği kamyon şoförünü tabancayla bacağından vurdu
        Kaza sonrası kavga ettiği kamyon şoförünü tabancayla bacağından vurdu
        Kızıltepe'de hatim programı düzenlendi
        Kızıltepe'de hatim programı düzenlendi
        Otomobildeki yangın, ağaçlara da sıçradı
        Otomobildeki yangın, ağaçlara da sıçradı