Kızıltepe Belediyesi kursiyer kadınlar için gezi düzenlendi
MARDİN (AA) - Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim gören kadınlar için gezi düzenlendi.
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'nun desteğiyle düzenlenen etkinlikte kadınlar Nusaybin ilçesini gezdi.
Hanımeli Kadın Merkezi Müdürü Gönül Dinler, kadınlar için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, "Bize çalışmalarımızda destek sayın Kaymakamımız Cıdıroğlu'na tüm kadın ve çocuklarımız adına teşekkür ederim." dedi.