Mardin Valisi Demirtaş, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti

MARDİN (AA) - Valiler Kararnamesi ile Bursa Valiliği'ne atanan Vali Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansı (AA) Mardin bürosunu ziyaret etti.

Vali Demirtaş, ziyarette Mardin'de Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri en hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuna aktaran AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, AA'nın çok başarılı bulduğu çalışmalarının artarak devam etmesini diledi.

Mardin'de 3 yıl boyunca görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Demirtaş, " Kadim şehir Mardin, içten, samimi ve kendisine hizmet edeni unutmayan bir şehir. Bizim de buradan kopabilmemiz mümkün değil. Mardin halkına bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.