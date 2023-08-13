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        Mardin'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 14:35
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        Mardin'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
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        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kırsal Karaman Mahallesi Gurs Vadisi yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, araçta bulunan 10 kadın ve çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araçtakilerin, Gurs Vadisi'ne pikniğe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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