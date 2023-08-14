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        Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 15:35
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        Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kırsal Sancarlı Mahallesi Gurs Vadisi yolunda Şükrü Ö. (55) idaresindeki 47 ABB 349 plakalı otomobil, Ramazan A. yönetimindeki 47 DL 483 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Müzeyyen Ö. (55) ve Yusuf Ö. (21) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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