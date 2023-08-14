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        Artuklu Kızılay Şubesinden Kuran Kursu öğrencilerine ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:28
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        Artuklu Kızılay Şubesinden Kuran Kursu öğrencilerine ziyaret
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        MARDİN (AA) - Artuklu Kızılay Şubesi Yaz Kuran Kursu öğrencileri ziyaret etti.

        İlçe Müftüsü Abdullah Işık, Türk Kızılayı Artuklu Şube Yönetimi, Kadın Kızılay Birimi, Mardin Kızılay Toplum Merkezi, Kızılay gönüllülerinin katılımıyla etkinlikte, Türk Kızılayı tanıtıldı.

        Artuklu İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kuran kursunda eğitim gören çocuklara bir hayırseverin katkılarıyla süt ve kek ikramında bulunuldu.

        Kızılay Artuklu Başkanı Şehmus Arı, Kızılay'ın çok önemli bir iyilik hareketi olduğunu belirterek, çocuklara küçük yaşlarda iyiliği, yardımlaşmayı, kan bağışını ve afetlere hazır bir toplum bilincinin verilmesi gerektiğini söyledi.

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