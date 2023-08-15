AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Teşkilatı, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutladı.

Programa, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve partililer katıldı.

Alma, AK Parti'nin mazluma arka çıkan, yetimi koruyan, komşusu açken tok yatmayı kınayan, yardımlaşmayı ve paylaşmayı en büyük erdem sayan kadim bir geleneğe sahip ve aile yapısı güçlü, genç, dinamik bir toplumsal dokusu olan Türkiye'yi ayağa kaldırmak için başlatılan bir hizmet yolculuğu olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kurulduğundan beri halkın yanında olduğunu kaydeden Alma, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek kurulmuş ve başından beri toplumsal taleplerle samimi bir ilişki kurmuştur. Bu bağlamda AK Parti halkın sesi olarak girdiği tüm seçimlerden birinci olarak çıkan tek partidir." diye konuştu