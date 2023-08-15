Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Teşkilatı, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutladı.

        Programa, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve partililer katıldı.

        Alma, AK Parti'nin mazluma arka çıkan, yetimi koruyan, komşusu açken tok yatmayı kınayan, yardımlaşmayı ve paylaşmayı en büyük erdem sayan kadim bir geleneğe sahip ve aile yapısı güçlü, genç, dinamik bir toplumsal dokusu olan Türkiye'yi ayağa kaldırmak için başlatılan bir hizmet yolculuğu olduğunu söyledi.

        AK Parti'nin kurulduğundan beri halkın yanında olduğunu kaydeden Alma, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek kurulmuş ve başından beri toplumsal taleplerle samimi bir ilişki kurmuştur. Bu bağlamda AK Parti halkın sesi olarak girdiği tüm seçimlerden birinci olarak çıkan tek partidir." diye konuştu

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Kaymakam Çakır kırsal mahallede gençlerle top oynadı
        Kaymakam Çakır kırsal mahallede gençlerle top oynadı
        Mardin´deki yangında 25 hektar alan zarar gördü
        Mardin´deki yangında 25 hektar alan zarar gördü
        Artuklu Kızılay Şubesinden Kuran Kursu öğrencilerine ziyaret
        Artuklu Kızılay Şubesinden Kuran Kursu öğrencilerine ziyaret
        Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Mardin'de çıkan orman ve örtü yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Mardin'de çıkan orman ve örtü yangını kontrol altına alındı
        Mardin'de çıkan orman ve örtü yangınına müdahale ediliyor
        Mardin'de çıkan orman ve örtü yangınına müdahale ediliyor