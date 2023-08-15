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        Mardin Valisi Demirtaş'tan veda mesajı

        Valiler Kararnamesi ile Bursa Valiliği görevine atanan Vali Mahmut Demirtaş, veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:58
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        Mardin Valisi Demirtaş'tan veda mesajı
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        MARDİN (AA) - Valiler Kararnamesi ile Bursa Valiliği görevine atanan Vali Mahmut Demirtaş, veda mesajı yayımladı.

        Demirtaş, veda mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Haziran 2020 tarihinde göreve başladığı Mardin'e 3 yılı aşkın hizmet etme şerefine ulaştığını belirtti.

        Tarımdan sanayiye, ticaretten turizme, eğitimden sağlığa, kültür sanattan bilim ve teknolojiye her alanda Mardin'in menfaatleri için çalıştığını kaydeden Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte Mardin'in önümüzdeki on yıllarına ışık tutacak fevkalade önemli projeleri başlatmak bizlere nasip oldu. Vatandaşlarımıza sunulacak kamu hizmetlerinde daima en iyisini gerçekleştirmeye odaklandık. Bu devasa adımları atarken devletimizin Mardin’imiz için sağladığı kamu kaynağının israfına müsaade etmeksizin tüm iş ve işlemlerin kendi realitesi içerisinde hakkaniyet ve adalet çerçevesinde hayata geçirilmesine büyük özen gösterdim."

        Çalışmalarında kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Demirtaş, "İlk günden itibaren sıcaklığını, sevecenliğini hissettiren, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen yiğit, mert Mardinli hemşerilerime teşekkür ediyor, ezcümle helallik diliyorum. Dün olduğu gibi bugünden sonra da kalbinin bir köşesi Mardin ve Mardinli hemşerilerim için çarpacak bir kardeşiniz var. Bu kardeşinizin kapısı da yüreği de nerede, hangi görevde olursa olsun Mardinli hemşerilerine ardına kadar açıktır." ifadelerini kullandı.

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