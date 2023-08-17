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        Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 18:20
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        Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
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        MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çivan Y. (41) yönetimindeki 41 YH 632 plakalı hafif ticari araç, Artuklu ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Gazali A. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Çivan Y. ile Kemal Y. (80) Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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