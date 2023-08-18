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        Mardin'de yavru köpeği demir çubukla öldüren zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 12:17
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        Mardin'de yavru köpeği demir çubukla öldüren zanlı yakalandı
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        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yerde yatan yavru köpeği demir çubukla başına vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Taşlıca Mahallesi'nde M.T'nin yavru köpeğe eziyet ederek öldürmesiyle ilgili Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'nun talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

        Açıklamada, savcılığın talimatıyla şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığınca evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

        Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, zanlının yerde yatan yavru köpeği demir çubukla başına vurarak öldürmesi bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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