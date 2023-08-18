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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:38
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun görevine başladı
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        MARDİN (AA) - Valililer Kararnamesiyle Karaman'dan Mardin'e atanan Vali Tuncay Akkoyun görevine başladı.

        Valilik önünde Akkoyun'u, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, vali yardımcıları ile kaymakamlar karşıladı.

        Vali Akkoyun, tören mangasını selamladıktan sonra valilik girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Birlikte yaşamın, sevginin, hoşgörünün şehri Mardin'e atanmanın onurunu yaşadığını ifade eden Akkoyun, hep birlikte çalışarak tarihi şehri daha güzel yerlere getirmenin gayreti içinde olacaklarını vurguladı.

        Bütün talep ve görüşlere açık olduklarının kaydeden Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Bunları yaparken de her zaman Mardinli hemşerilerimize, vatandaşlarımıza kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık olacaktır. Kamu hizmetlerinde hızlı ve kaliteli sunulması, temel hedefimiz olacaktır. Vatandaşlarımız bizlerden hizmet bekliyor, taleplerinin sorunlarının çözülmesini bekliyor. Bu taleplerin sorunların çözülmesi sürecinde hızlı olacağız, vatandaşlarımız bekletmeyeceğiz, kaliteden de ödün vermeyeceğiz."

        Akkoyun, vatandaşların hayır dualarını almaya talip olduklarını belirtti.

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