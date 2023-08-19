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        Kızıltepe'de Ziya Yiğittürk Taziyeevi'nin açılışı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 09:40
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        Kızıltepe'de Ziya Yiğittürk Taziyeevi'nin açılışı yapıldı
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        MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesinde Ziya Yiğittürk Taziyeevi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Tepebaşı Mahallesi'ndeki özel mülkiyete ait olan Ziya Yiğittürk Taziyeevi'ni devralan Kızıltepe Belediyesi, bakım onarımı yaparak kullanıma hazır getirdi.

        Taziyeevinin açılışını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu yaptı.

        İçerisinde tüm ekipmanları barındıran taziyeevi, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

        Açılış sonrası misafirlere yemek ikramında bulunuldu.

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