Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınları o günü unutamıyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazada yaralanan ve yaşamını yitirenlerin yakınları yaşadıkları acıyı unutamıyor.

Derik'in Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen trafik kazalarında polis memuru Yahya Ergin ile İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan ve Mihriban Tanrısever, Fesih, Kemal ve Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sitti Abul, Bover Babur ve Necla Önen hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.

Kazada ağır yaralanan Nofa Çelik (84) ise 20 Ocak 2023'te tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları, o günü unutamıyor.

Kazada yaşamını yitiren Sıttı Abul'un oğlu Serhat Abul, AA muhabirine, geçen yılki kazada annesini ve bir çok yakınını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kazanın yaşandığı bölgede annesiyle evlerinin bahçesinde olduklarını anlatan Abul, "Birinci kaza olunca olay yerine gittim. Emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Onların daha rahat çalışması için oradan ayrıldım. Tekrar annemin yanına geldim. Birlikte evimizin önünde yürüyorduk. Büyük bir ses duydum ve bir tırın geldiğini gördüm. Anneme, 'Koş başka bir araç geliyor, insanların içine dalacak.' dedim. Bir anda patlama sesi geldi, toz duman her yeri kapladı." diye konuştu.

O anda şok geçirdiğini, sonrasını hatırlayamadığını aktaran Abul, daha sonra kendine gelince o toz duman içinde annesini aramaya başladığını, onu iki aracın ortasında yere düşmüş halde bulduğunu anımsattı.

Kaza yapan tırın lastiğinin patlayarak annesinin başına değdiğini, ağır yaralı annesini hastaneye kaldırdıklarını anlatan Abul, hastanede annesini kaybettiklerini belirtti.

Abul, "Kazanın üzerinden bir yıl geçti. Halen hatırladıkça aynı acıyı yaşıyoruz. Kimsenin böyle bir acıyı yaşamasını istemiyoruz. Çünkü çok kötü bir şey. İlçe merkezi olduğu için yüklü araçların buradan geçmesi doğru değil. Çocuk, kadın, yaşlı insanlar var. O yüzden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Tek isteğimiz, bir çevre yolunun yapılması." ifadelerini kullandı.

- "O günü halen unutamıyoruz, kabus gibiydi"

Ablasının hayatını kaybettiği kazada yaralanan Abdurrahman El de 3 kişinin öldüğü ilk kazanın ardından da ikinci tırın insanların arasına daldığını aktardı.

Kabus gibi bir gün yaşadıklarını ve kazayı hiç unutamadıklarını kaydeden El, "İkinci kazada tır insanların üstüne gelince biz de kaçtık. Kum, dorse falan hepsi üzerimize geldi. Başımdan darbe aldım, kulağımdan kan geldi. Ölümden döndüm. O günü halen unutamıyoruz, kabus gibiydi. Kazada, ablam da öldü. 3 çocuğu yetim kaldı. Acımız büyük. Unutulmaz bir acı." diye konuştu.

Kazada 13 yaşındaki oğlu ağır yaralanan Ferhat Süer ise olay günü oğluyla ilçe merkezinden diş tedavisinden döndükleri sırada ilk kazaya rastladıklarını, yardım için olay yerine gittiklerini dile getirdi.

"İkinci kaza sırasında oğlum bir tarafa kaçtı ben bir tarafa kaçtım. Birbirimizi kaybettik. O can havliyle oğlumu aramaya başladım. Kendisi bina ile tırın arasında sıkışmıştı. O insanlar ve çocuğum hala gözümün önünden gitmiyor." diyen Süer, oğlunun bir ay boyunca hastanede tedavi gördüğünü, kazadan sonra psikolojisinin bozulduğunu kaydetti.

Acılarının hala taze olduğunu ifade eden Süer, oğlunun 2'nci kez ameliyat olduğunu anlattı.

- "Hayatımızda böyle bir şey görmedik"

Kazada bir çok tanıdığını kaybeden Mehmet Önen de ilk kaza haberini duyunca olay yerine yardım için hızla gittiklerini hatırlatarak, ilk kazayı görünce şok geçirdiğini, şoku atlatamadan ikinci kazanın meydana geldiğini söyledi.

Önen, "İnsanlar halen o şoktan çıkamadı. Aklıma gelince yemek bile yiyemiyorum. Hayatımızda böyle bir şey görmedik." dedi.

Kazadan şans eseri kurtulduğunu belirten minibüs şoförü Eyüp Sol da "Aracımı park ettiğim noktada ile kaza yeri arasında 2 metrelik bir mesafe vardı. Ben de ölebilirdim. Kazada, kimisi evlatlarını kimisi anne ve babasını kimisi de eşini kaybetti. Herkesin ilk günkü gibi acıları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kazalara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.