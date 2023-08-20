Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor, Serkan Köse'yi kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin 1969 Spor, Serkan Köse'yi kadrosuna kattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN (AA) - TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, bölgesel amatör lig ekiplerinden Sebat Gençlik Spor'da forma giyen forvet Serkan Köse ile sözleşme imzalandı.

        Mardin 1969 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen, 24 yaşındaki Köse, "Geçmişi olan, senelerce profesyonel liglerde mücadele eden bir şehrin takımındayım. Taraftarlarımızın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

        Bolu'daki kamp çalışmalarına katıldığını aktaran Köse, şöyle devam etti:

        "Uyum sürecini aştım ve zaman geçtikçe daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Buraya gelmekle iyi bir karar verdim. Hocamın benden isteyeceklerine karşılık vermem için daha çok çalışacağım. Bu takıma katkı sağlamak istiyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
        Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınları o gü...
        Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınları o gü...
        AK Parti heyeti, Mardin'in ilçelerini ziyaret etti
        AK Parti heyeti, Mardin'in ilçelerini ziyaret etti
        Kızıltepe'de Ziya Yiğittürk Taziyeevi'nin açılışı yapıldı
        Kızıltepe'de Ziya Yiğittürk Taziyeevi'nin açılışı yapıldı
        GÜNCELLEME - Mardin'de yavru köpeğe demir çubukla eziyet eden zanlı adli ko...
        GÜNCELLEME - Mardin'de yavru köpeğe demir çubukla eziyet eden zanlı adli ko...
        Yavru köpeği, demir çubukla başına defalarca vurarak öldürdü (2)
        Yavru köpeği, demir çubukla başına defalarca vurarak öldürdü (2)