Mardin 1969 Spor, Serkan Köse'yi kadrosuna kattı

MARDİN (AA) - TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, bölgesel amatör lig ekiplerinden Sebat Gençlik Spor'da forma giyen forvet Serkan Köse ile sözleşme imzalandı.

Mardin 1969 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen, 24 yaşındaki Köse, "Geçmişi olan, senelerce profesyonel liglerde mücadele eden bir şehrin takımındayım. Taraftarlarımızın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Bolu'daki kamp çalışmalarına katıldığını aktaran Köse, şöyle devam etti:

"Uyum sürecini aştım ve zaman geçtikçe daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Buraya gelmekle iyi bir karar verdim. Hocamın benden isteyeceklerine karşılık vermem için daha çok çalışacağım. Bu takıma katkı sağlamak istiyorum."