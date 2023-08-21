Mardin 1969 Spor hazırlık maçında Silivrispor ile 2-2 berabere kaldı

MARDİN (AA) - TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Silivrispor ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

2023-2024 sezonu hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Mardin 1969 Spor, Silivrispor ile hazırlık bir hazırlık maçı yaptı.

Karşılaşma iki takımın ikinci yarılarda bulduğu gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Mardin 1969 Spor teknik direktörü Cevdet Uzunköprü, takımın sezon öncesi performansını ölçme adına önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Uzunköprü, şunları kaydetti:

"Maça çıkarken belirlediğimiz hedeflere göre oyunun farklı yönlerini değerlendirmek istiyorum. Öncelikle, oyuncularımızın sahadaki enerjisi ve isteği oldukça olumlu bir izlenim bıraktı. Ancak, bazı pozisyonlarda hatalı hamlelerimiz oldu. Bu hazırlık maçları sayesinde eksik yönlerimizi görüyoruz. Daha iyi organize olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sezonu en iyi şekilde geçireceğimize inancım tam. Her bir oyuncumun azmi ve çalışma isteği, bize büyük başarılar kazandıracaktır. Önümüzdeki süreçte daha sıkı çalışarak, takımımızı en üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyorum."