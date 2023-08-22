Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kızıltepe'de yaz Kuran kursları sürüyor

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaz Kuran kursları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:29 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıltepe'de yaz Kuran kursları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaz Kuran kursları devam ediyor.

        Kızıltepe Belediyesine bağlı Hanımeli Kadın Merkezinde devam eden kurslarda 7-14 yaş aralığındaki çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

        Kursta ders veren Şükran İlhan, çocukların her yıl olduğu gibi bu yıl da kurslara ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

        Kurslarının sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 gruptan oluştuğunu ve toplam 15 öğrencilerinin bulunduğunu ifade eden İlhan, çocukların sanal ortamdan uzaklaşmalarını da amaçladıklarını belirtti.

        Merkez Müdürü Gönül Dinler de kursu açtıkları için Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'na teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        Dehşet anı kamerada! 2 baba 2 oğul kaza kurbanı!
        Dehşet anı kamerada! 2 baba 2 oğul kaza kurbanı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Pusu kurulan araçtaki kız çocuğu hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki kız çocuğu hayatını kaybetti!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı
        Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        TKDK'ın 13. başvuruları 4 Eylül'de başlıyor
        TKDK'ın 13. başvuruları 4 Eylül'de başlıyor
        Mardin'de eşini bıçakla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
        Mardin'de eşini bıçakla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
        Çocuklarını odaya kilitleyip eşini 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı, i...
        Çocuklarını odaya kilitleyip eşini 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı, i...
        Mardin 1969 Spor hazırlık maçında Silivrispor ile 2-2 berabere kaldı
        Mardin 1969 Spor hazırlık maçında Silivrispor ile 2-2 berabere kaldı
        Mardin'deki Gurs Vadisi'nde taze incir mesaisi
        Mardin'deki Gurs Vadisi'nde taze incir mesaisi
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı