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        TKDK'ın 13. başvuruları 4 Eylül'de başlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:01 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:26
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        TKDK'ın 13. başvuruları 4 Eylül'de başlıyor
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        MARDİN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II Programı kapsamında 13. başvuruların 4 Eylül’de başlayacağı duyuruldu.

        TKDK Mardin İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, IPARD II 13. başvuru çağrısı ile projelere yüzde 60-80 arasında hibe desteği sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, amaçlarının bu çağrı döneminde Mardinli yatırımcıların maksimum düzeyde faydalanmasını sağlamak olduğunu belirtti.

        Proje kabullerinin hayvancılık sektöründe "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" için başvuruların 4 Eylül'de kabul edilmeye başlanacağını belirten Çelik, Online Proje Başvuru Sistemi'nin ise 26 Eylül'de kapatılacağını, başvuruların fiziki dosya olarak son teslim tarihinin ise 28 Eylül olduğunu kaydetti.

        İşleme sektöründe ise "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması" ile İlgili "Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" için başvuruların 18 Eylül'den itibaren kabul edileceğini, Online Proje Başvuru Sistemi'nin 10 Ekim'de kapatılacağını duyuran Çelik, başvuruların fiziki dosyalarının ise 12 Ekim'e kadar devam edeceğini bildirdi.

        Çelik, başvuruda bulunacakların il koordinatörlüklerine gelmeleri veya 444 85 35 numaralı yardım masası hattına başvurmalarının beklendiğini ifade etti.

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