Mardin Valisi Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya geldi

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, belediyenin yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Vali Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla yapımı devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Vali Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, Mardinli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, şehri daha modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için koordinasyon ile iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ortak amaçlarının daha etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmetleri sunmak olduğunu belirten Vali Akkoyun, şunları kaydetti:

"Mardin'in güzelliklerini ve potansiyelini yakından tanımak, bu şehre hizmet etmek benim için büyük bir onurdur. Mardinli hemşerilerimizin taleplerini ve beklentilerini en iyi şekilde göz önünde bulundurmak büyük önem taşımaktadır. Hızlı ve kaliteli kamu hizmeti ile vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda planlama ve uygulama mantığı doğrultusunda adaletli bir şekilde devletimizin gülen yüzü olacağız. Bizler, bu şehre hizmet etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz ve bu sorumluluğun gereğini en iyi şekilde yerine getirmek için buradayız. Mezopotamya'nın incisi şehrimizi, her alanda daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız."