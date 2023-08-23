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        Mardin'de yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmet veriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:40 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:40
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        Mardin'de yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmet veriliyor
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        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlar için evde bakım hizmeti veriliyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile yürütülen "Vefa Projesi" Kızıltepe ilçesinde 5 Haziran'da hayata geçirildi.

        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, 39 personel ve 6 araçla 680 vatandaşa evde bakım hizmeti verdiklerini söyledi

        Projenin amacına ilişkin Cıdıroğlu, şunları kaydetti:

        "Proje sayesinde muhtaç durumda olup kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımızın ev ve kişisel temizlikleri sağlanmaktır. Özellikle evde bakım dediğimiz kişisel temizlikleri banyo, tıraş ve evde yemek yapma, ütü gibi ihtiyaçlarını yapıyoruz. Bunun yanı sıra yaşlı ve engellilerimizin hastanede randevu alma, muayeneye götürme gibi hizmetler ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Maaş çekimleri, fatura ödemeleri gibi hizmetler de veriliyor."

        Vatandaşların projeden memnun olduğunu aktaran Cıdıroğlu, "Kızıltepe nüfusu da fazla olan bir ilçemiz. Bakanlığımıza projenin devamı için talepte bulunduk. İnşallah 680 vatandaş sayımızı daha da yukarılara çıkaracağız. Daha fazla kişiye hizmet edeceğiz. Vatandaşlarımızdan geri dönüşler çok olumlu, hayır dualarını alıyoruz. Devletle milletin kaynaşması çok iyi oluyor. Ekiplerimiz gittiği evlerde kendi aile ortamlarındaki samimiyetle vatandaşlarımıza yaklaşıyorlar." diye konuştu.

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