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        Mardin Valisi Akkoyun, MARSU yetkilileri ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:41 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:41
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        Mardin Valisi Akkoyun, MARSU yetkilileri ile bir araya geldi
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        MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Akkoyun, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur'dan yapımı devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Toplantıda konuşan Akkoyun, Mezopotamya'nın incisi Mardin'e en ideal altyapı ve su hizmetlerini sunmayı amaçladıklarını söyledi.

        Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Mardin'imiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kent. Dünyada nadir şehirler arasında bulunan tarihi kentimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak, şehri daha modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için ilgili kurum ve yetkililer ile koordinasyon içerisinde olacağız. Temel amacımız Mardin halkına daha etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmetleri sunmaktır."

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